CMIT TV | Juventus fuori dalla Champions: SEGUI la DIRETTA

Nella nostra diretta su CMIT TV al centro ci sarà ovviamente la cocente eliminazione della Juventus con i tanti ospiti

La Juventus vince col Porto ma non basta per passare il turno. Ronaldo e compagni escono così per il secondo anno di fila agli ottavi di finale di Champions League, una beffa incredibile soprattutto dopo una serata nerissima per il fuoriclasse portoghese. Tante le critiche per il gesto che ha aperto la barriera sul 2-2 di Oliveira. Molti gli argomenti da trattare nella nostra consueta diretta su CMIT TV.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

Sulla tv ufficiale di Calciomercato.it parleremo ovviamente di questo e molto altro con i nostri ospiti. A condurre nella diretta delle 19 Marco Giordano: con lui torna anche Fabrizio Biasin e inoltre si alterneranno Alessio di Francesco, Guido Vaciago e Luca Momblano.