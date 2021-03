Spezia, comunicato UFFICIALE | Un giocatore positivo al Covid-19

Lo Spezia nella giornata di oggi ha comunicato che è stato riscontrato un positivo nell’ultimo ciclo di tamponi effettuato dal gruppo squadra

Brutte notizie per Vincenzo Italiano nella giornata di oggi. Lo Spezia ha informato tramite un comunicato ufficiale che nell'ultimo ciclo di tamponi effettuato dal gruppo squadra un giocatore è risultato positivo al Covid-19. Il club ligure non ha specificato il nome del giocatore, per questioni di privacy, ma ha confermato che si trova già in regime di isolamento fiduciario.

Visto il prossimo impegno, non è certamente una notizia positiva per Italiano. Lo Spezia, infatti, giocherà contro l’Atalanta nella prossima partita di Serie A. Dopo il pareggio col Benevento, i liguri proveranno a fare il grande colpo contro i bergamaschi.