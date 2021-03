Serie A, Inter o Milan | Morace ‘vota’ la Big da Scudetto!

Carolina Morace ha fatto il punto sul momento della Serie A e della Lazio

Tra le ex calciatrici italiane più famose, Carolina Morace ha fatto il punto sulla Serie A oggi, giornata internazionale dei diritti delle donne. L’allenatrice ha parlato della lotta scudetto: “Io preferisco la leadership di Pioli, ma non è detto che quella sia vincente. Ognuno ha il suo carattere e la sua personalità. Il Milan di Pioli ha sempre fatto vedere belle partite, poi la pazza Inter ci fa capire che dove non si arriva attraverso il gioco si arriva con la cattiveria dei giocatori – spiega a ‘Radio anch’io Sport’ – Donne allenatrici di uomini? Lo vedremo quando chi sceglierà lo farà con più attenzione. La scelta non viene fatta per competenza della materia”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Carolina Morace ha proseguito la sua analisi: “Il danno è enorme per tutto il calcio, quello femminile deve svilupparsi come fatto negli altri paesi. Lotito? La volontà del presidente è quella di creare delle strutture che siano di supporto alle squadre. Il progetto è di diversi anni”.

OMOFOBIA – “La nostra è una società omofoba e razzista. Il nostro mondo è omofobo, succede la stessa cosa nella politica e nel giornalismo. Questo ci porta a essere un pochino più indietro, nel rispetto delle diversità, rispetto agli altri paesi. Siamo un popolo abituato troppo a giudicare”.