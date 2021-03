Coronavirus, ipotesi lockdown di tre settimane | Le ultime

Ipotesi lockdown di tre settimane in Italia, le ultime sul Coronavirus e le disposizioni del Governo Draghi

Il quadro epidemiologico cambia in fretta e il Governo vaglia nuove misure per contenere i nuovi contagi. A pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm, riporta ‘open.online’, già entro la fine di questa settimana potrebbe arrivare una nuova stretta. Altre regioni dovrebbero passare in zona rossa, ma anche questo potrebbe non bastare. Il Governo starebbe infatti pensando a tre nuove soluzioni: lockdown nazionale nei weekend; coprifuoco anticipato alle 20; chiusura dei negozi nelle zone in cui sono chiuse anche le scuole.

Starebbe crescendo, inoltre, anche l’ipotesi di una stretta uniforme da applicare entro la fine di aprile: si tratterebbe di un lockdown nazionale di tre settimane con l’inevitabile chiusura totale di tutte le scuole.