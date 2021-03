Le parole di Paulo Fonseca al termine di Roma-Genoa: le parole del tecnico giallorosso anche su Edin Dzeko

Paulo Fonseca ha commentato a 'DAZN' la gara Roma-Genoa: "Mi aspettavo il loro pressing alto, ci hanno messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo. La palla ha girato lentamente ma abbiamo vinto contro una buona squadra. Cristante a sinistra? Volevo dare qualità in uscita e lui e Mancini avevano più spazio per giocare".

PELLEGRINI – “E’ un calciatore intelligente, ha sostituito Veretout ed è riuscito a trovare spazi: ha lavorato bene, è una soluzione. Oggi mi è piaciuto”.

DZEKO – “Sarà difficile recuperarlo per lo Shakhar. Ha iniziato a lavorare in campo, vediamo nei prossimi giorni. Borja Mayoral ha fatto molto lavoro, per lui non era una partita facile. Fa tanto lavoro che non si vede, lavora molto per la squadra”.

PROMESSA EUROPA LEAGUE – “No, Zorro è unico (ride, ndr)