Posticipo serale della ventiseiesima giornata, Napoli-Bologna verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Il 3-3 subìto in extremis in casa del Sassuolo, oltre all’amaro in bocca, ha portato in dote al Napoli anche tanti strascichi polemici. Per giorni si è parlato del caso Insigne, ma anche la posizione di Gattuso è tornata pesantemente in bilico. Alla luce di tutto ciò, la vittoria contro il Bologna è diventata ancora più d’obbligo. Dopo la sconfitta in casa del Cagliari, Sinisa Mihajlovic ha chiesto una reazione immediata ai suoi ragazzi. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Napoli-Bologna

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 59; Milan 56; Juventus* 52; Roma 50; Atalanta* 49; Napoli** 44; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Sampdoria 32; Udinese 32; Bologna* 28; Genoa 27; Spezia 26; Benevento 26; Fiorentina 26; Cagliari 22; Torino 20; Parma 16; Crotone 15

* una partita in meno

** due partite in meno