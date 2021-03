Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Lazio, anticipo dell’Allianz Stadium valido per la 26° giornata del campionato di Serie A

Un missile di Rabiot riacciuffa Correa nell’anticipo dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio. Kulusevski sbaglia e avvia la ripartenza biancoceleste, con l’argentino letale nel bruciare Demiral e Szczesny per il vantaggio ospite. La Juve fatica a reagire con la Lazio che sfiora subito il raddoppio con Luis Alberto. La formazione di Pirlo inizia a carburare dopo le mezz’ora: prima è Ramsey a rendersi pericoloso, poi ci pensa Rabiot con un sinistro fulminante sotto la traversa a regalare l’1-1 alla ‘Vecchia Signora’. Kulusevski sbaglia tutto, Bernardeschi a suo agio da terzino. Lucas Leiva prezioso in mezzo, Marusic incerto sulla rete bianconera. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

JUVENTUS

Szczesny 6

Cuadrado 5,5

Demiral 5,5

Alex Sandro 6

Bernardeschi 6,5

Danilo 6

Rabiot 6,5

Kulusevski 4,5

Ramsey 5,5

Chiesa 6

Morata 6

All. Pirlo 5,5

LAZIO

Reina 6

Marusic 5,5

Hoedt 6

Acerbi 6

Lulic 5,5

Milinkovic-Savic 6

Lucas Leiva 6,5

Luis Alberto 6,5

Fares 6

Correa 7

Immobile 6

All. Inzaghi 6

Arbitro: Massa 5

TABELLINO

JUVENTUS-LAZIO 1-1

14′ Correa (L); 39′ Rabiot

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Alex Sandro, Bernardeschi; Chiesa, McKennie, Danilo, Rabiot, Kulusevski, Ramsey, Chiesa; Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Dragusin, De Marino, Di Pardo, Peeters, Fagioli, McKennie, Ake, Ronaldo

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Marusic, Lulic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

A disposizione: Strakosha, G.Pereira, Patric, Musacchio, Cataldi, Escalante, Akpa Akpro, Parolo, A.Pereira, Shehu, Muriqi, Caicedo

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

VAR: Di Bello

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 0′