Dalla Spagna rivelano come Ibrahimovic, che sul rinnovo col Milan prende ancora tempo, ha deciso: tornerà in nazionale con la Svezia

Il presente di Zlatan Ibrahimovic è il palco del teatro ‘Ariston’, dove si sta celebrando il Festival di Sanremo. Lo svedese è protagonista nel ruolo inedito di super-ospite e presentatore, ruolo che sta ricoprendo con ironia ed in maniera brillante. Questa sera, però, si concluderà il Festival e da domani Ibra tornerà a pensare unicamente al Milan. I rossoneri stanno vivendo il momento più complicato della loro stagione a livello di risultati e, quando rientrerà dall’infortunio, l’apporto dello svedese sarà fondamentale ed utile per risalire la china. Il futuro dell’attaccante di Malmo, tuttavia, rappresenta ancora una grossa incognita. Fra il rinnovo con il Milan ed il possibile ritorno in nazionale con la Svezia, Ibrahimovic sembra aver preso una decisione importante. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, rinnovo in stand-by | Ibra apre alla Svezia

Zlatan Ibrahimovic continua a prendere tempo sul rinnovo con il Milan. Mino Raiola, evidentemente, vuole posticipare ogni discorso sul bomber svedese ai prossimi incontri con la società rossonera. Il super agente, infatti, deve ancora definire con il club meneghino il futuro di Donnarumma e Romagnoli: il portiere andrà in scadenza a giugno 2021, mentre il centrale nel giugno del 2022. Due situazione ancora in bilico, che Raiola vuole risolvere prima di determinare quello che sarà il futuro di Ibrahimovic.

Nel frattempo però, come riportato da ‘DonBalon’, Zlatan avrebbe deciso definitivamente di ritornare in nazionale in vista dei prossimi Europei. L’attaccante del Milan potrebbe tornare a vestire la maglia della Svezia nei prossimi mesi. Mentre il futuro con la nazionale sembra essere ormai deciso, quello con il Milan resta ancora tutto da scrivere. Ibra in rossonero sta bene e non lo ha mai nascosto, però, prima di decidere se legarsi nuovamente con il club meneghino vuole avere ancora un po’ di tempo per riflettere. Intanto, Zlatan si gode le luci della ribalta sul palco di Sanremo: per il futuro c’è ancora tempo.