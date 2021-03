Fissato un nuovo incontro tra la Roma e l’entourage di Veretout: ad aprile la possibile svolta per il rinnovo di contratto

Undici gol in stagione (di cui 10 in campionato) sono tanti: se poi appartengono ai piedi di un centrocampista sono un patrimonio quasi inestimabile per ogni squadra, piccola o grande che sia. Per questo motivo, Jordan Veretout è lo stakanovista della Roma, l’uomo che non si ferma mai, il grande ex del match con la Fiorentina al quale Fonseca non può rinunciare. Domani Veretout guiderà al Franchi la mediana della Roma, in un presente che lo vede come il faro insostituibile del club capitolino. Terzo per minutaggio dopo Mkhitaryan e Spinazzola (gli unici della rosa sopra i 2100 minuti giocati finora), Veretout è considerato dal dg Tiago Pinto anche il futuro della Roma.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, dopo il primo colloquio del febbraio scorso, l’agente del mediano francese, Mario Giuffredi, incontrerà nuovamente la Roma nel prossimo mese di aprile. Al manager è stata certificata la volontà della società di continuare a voler mettere Veretout al centro del progetto, così come il transalpino non ha espresso il desiderio di andar via. Nel meeting si potranno gettare le basi per un rinnovo che prolungherà ed adeguerà il contratto di Veretout con il sodalizio giallorosso.

Meglio chiudere in fretta per evitare che le lusinghe di vari top club che stanno iniziando a bussare alla porta dell’agente: al momento si tratta di complimenti al rendimento ed alle performance, in Italia ed in Europa non è passato inosservato quello che Veretout sta facendo alla corte di Fonseca.