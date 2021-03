DIRETTA Serie A, Juventus-Spezia | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra le squadre di Pirlo e Italiano in tempo reale

La Juventus riceve lo Spezia nell’anticipo che apre la 25esima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Reduci dal pareggio contro il Verona, i campioni d’Italia allenati da Pirlo sono costretti a vincere per non rischiare di veder sfumare già la possibilità di conquistare il decimo scudetto di fila. Ma i liguri di Italiano vogliono continuare a stupire e sognano un risultato positivo per vendicare il pesante 4-1 dell’andata. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza; Estevez, Leo Sena, Maggiore; Farias, Nzola, Gyasi. All. Italiano

CLASSIFICA: Inter punti 56, Milan 52, Juventus* 46, Atalanta 46, Roma 44, Napoli* 43, Lazio 43, Sassuolo* 35, Verona 35, Sampdoria 30, Bologna 28, Udinese 28, Genoa 26, Fiorentina 25, Benevento 25, Spezia 25, Torino* 20, Cagliari 18, Parma 15, Crotone 12.

*Una partita in meno