Lazio, ansia per le condizioni di uno dei big: possibile infortunio muscolare, lo stop può fargli saltare i match con Juventus e Bayern Monaco

La Lazio viene fuori da una brutta settimana con la pesante sconfitta con il Bayern Monaco in Champions League e quella con il Bologna in campionato. I due ko hanno rispettivamente compromesso il cammino europeo e complicato la rincorsa ai primi quattro posti in Serie A. Ma le brutte notizie non finiscono per Simone Inzaghi, che rischia di dover rinunciare a lungo a uno dei suoi titolari in vista delle prossime importanti sfide che potrebbero essere decisive per il prosieguo della stagione.

Lazio, infortunio Lazzari: rischio di un lungo stop

Manuel Lazzari, uscito malconcio dalla sfida contro il Bologna già alla fine del primo tempo, potrebbe infatti restare ai box per 20-30 giorni. Stando al ‘Corriere dello Sport’ infatti quella che sembrava una semplice botta potrebbe rivelarsi un guaio muscolare al polpaccio. Si teme uno stiramento, la preoccupazione nelle ultime ore è aumentata. Il giocatore sarà valutato quest’oggi in Paideia per stabilire l’esatta entità del problema. Se le peggiori previsioni venissero confermate potrebbe saltare sia il big match con la Juventus del prossimo weekend che il ritorno contro il Bayern Monaco in Europa. Un’assenza che sarebbe difficile da gestire, considerando anche quelle di Luiz Felipe e Radu.