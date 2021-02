Voti e tabellino del primo tempo di Roma-Milan, match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A Tim 2020/21

Il Milan va meritatamente al riposo sull’1-0 contro una Roma che sbaglia di tutto. I primi 10 minuti rossoneri sono di altissimo livello lontano dalla porta, negli ultimi 16 metri Ibra e Rebic continuano il festival degli orrori. Due gol annullati per fuorigioco di Mkhitaryan e Rebic (paura di Ibra? Chissà…) Tomori domina in lungo e largo, Fazio prima cerca di mettere in difficoltà Pau Lopez e poi chiude con un fallo da rigore sciocco su Calabria e non contento applaude pure l’arbitro.

ROMA

Pau Lopez 6

Mancini 6

Cristante 5

Fazio 3,5

Karsdorp 4,5

Villar 5

Veretout 5,5

Spinazzola 5

Pellegrini 5

Mkhitaryan 5

Mayoral 5

All.: Paulo Fonseca 5

MILAN

Donnarumma 6

Calabria 6,5

Kjaer 6,5

Tomori 7

Theo Hernandez 6,5

Tonali 6,5

Kessie 7

Saelemaekers 6,5

Calhanoglu 6

Rebic 6

Ibrahimovic 6

All.: Stefano Pioli 7

Arbitro: Guida 6

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

A disp.: Fuzato, Mirante, Jesus, Kumbulla, Peres, Pastore, Diawara, Pedro, Perez, El Shaarawy.

All.: Paulo Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Diaz, Hauge, Krunic, Meite, Leao.

All.: Stefano Pioli.

Arbitro: Guida

Assistenti: Bindoni – Longo

IV Uomo: Piccinini

Var: Irrati

AVar: Cecconi

Marcatori: 43′ Kessie (rig.)

NOTE Ammoniti: 41′ Fonseca, 42′ Fazio