Pagelle e tabellino di Inter-Genoa, match di San Siro valido per la 24° giornata del campionato di Serie A. Lukaku trascina la squadra di Conte, a segno anche Darmian e Sanchez

Inter travolgente al ‘Meazza’ contro un deludente Genoa. Gli uomini di Conte schiantano la resistenza dei liguri per 3-0 e continuano la corsa solitaria in vetta alla classifica. Lampo Lukaku che apre le danze dopo appena 32 secondi di gioco: 18 centri in campionati, 24 stagionali per il bomber belga. Lo stesso numero 9 è decisivo anche nel raddoppio di Darmian, prima del tris finale firmato dal neo-entrato Sanchez. Barella è il solito motorino in mediana, Skriniar un muro nelle retrovie. Malissimo Scamacca e Strootman nell’undici di Ballardini, Perin evita un risultato ancora più largo in favore dei nerazzurri. Inter in fuga nella corsa scudetto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Le pagelle di Inter-Genoa: Darmian versione Hakimi, male Strootman

INTER

Handanovic 6 – Inoperoso, spettatore non pagante nel vuoto del ‘Meazza’.

Skriniar 7 – Argine praticamente invalicabile: momento super per lo slovacco, sinonimo di garanzia.

De Vrij 6,5 – Scamacca non la vede mai. Merito anche dell’olandese, che guida con autorità il pacchetto arretrato.

Bastoni 6,5 – Il Genoa non dà particolare fastidio e lui si sgancia con costrutto, agendo quasi da terzino sulla sinistra.

Darmian 7 – Non è Hakimi, ma risponde presente alla chiamata di Conte. Sfiora la rete del raddoppio nella prima frazione, prima di infilzare Perin con un preciso rasoterra sull’assist di Lukaku (84′ D’Ambrosio sv.).

Barella 7 – E’ ovunque, motorino infaticabile. Il centrocampo ospite non lo prende mai e supporta sempre con qualità l’azione delle punte. Solo la traversa gli nega un gol da cineteca (84′ Vidal sv.).

Brozovic 6,5 – Schermo davanti la difesa, si abbassa per costruire la manovra. Solido e lineare nello scacchiere contiano (76′ Gagliardini 6 – Partecipa alla festa finale).

Eriksen 6,5 – Costantemente teleguidato da Conte, mette in pratica con voglia ed eleganza gli ordini dalla panchina. Si è conquistato i galloni da titolare a suon di prestazioni.

Perisic 6 – Nuova arma tattica di Conte, anche se oggi meno esplosivo rispetto alle uscite precedenti (84′ Young sv.).

Lautaro Martinez 6,5 – In tandem con Lukaku fanno impazzire la difesa del Genoa nel primo tempo. Assiste al meglio il belga, i suoi strappi fanno male agli avversari. E’ in grande condizione: gli manca solo il gol nel pomeriggio di San Siro (76′ Sanchez 6,5 – Imita Lukaku: firma il tris dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo).

Lukaku 7,5 – Gli bastano 32” per indirizzare la partita. Un lampo che mette in discesa la gara per la squadra di Conte, prima di servire una palla d’oro a Darmian per il centro del raddoppio. Sempre nel vivo, lotta e abbatte gli avversari: imprescindibile per questa Inter.

All. Conte 7 – L’Inter supera anche l’esame Genoa, una delle squadre più in forma del torneo. La squadra ha recepito il messaggio del tecnico e trova un’altra vittoria pesante dopo lo show nel derby. E’ ancora presto per dirlo, ma il destino del campionato (e dello scudetto) sembra nelle mani dei nerazzurri.

GENOA

Perin 6,5 – Incerto sul destro velenoso di Lukaku dopo pochi secondi. Viene bombardato da ogni parte dai giocatori nerazzurri: evita un passivo ancora più pesante ai Grifoni.

Zapata 5 – Non fa nessuna opposizione a Lukaku nel vantaggio dell’Inter. Soffre maledettamente il dinamismo degli attaccante di casa.

Radovanovic 5,5 – Buca l’intervento su Lukaku, certamente non un bel modo per iniziare la gara. Non crolla però: un paio di buone chiusure ad evitare guai peggiori (46′ Onguene 5 – La musica non cambia, restano le difficoltà. Si perde Lukaku sul terzo gol).

Goldaniga 5,5 – Incrocia spesso Lautaro Martinez, fatica a tenere a bada il ‘Toro’ argentino.

Ghiglione 6 – Si propone sulla destra, uno dei pochi a crederci. Il Genoa ha il demerito di sfruttare poco i suoi cross dal fondo (62′ Shomurodov 5,5 – Si vede poco e niente).

Melegoni 5,5 – Gira a vuoto di fronte ai dirimpettai nerazzurri. Più vivo nella ripresa in mezzo al campo (71′ Portanova 5,5 – Entra a giochi praticamente fatti).

Rovella 5,5 – Fatica a dare ordine, il pressing interista non gli da respiro. Anche lui cresce nel corso della gara, ma non supera l’esame San Siro.

Strootman 4,5 – In costante affanno, Barella viaggia a doppia velocità. Non dà sostanza: ritmi troppo altri per questo Strootman (46′ Behrami 5,5 – Ci mette fisico ed esperienza, però non basta).

Czyborra 5,5 – Darmian lo argina senza particolari difficoltà. Troppo timido su quella corsia.

Pjaca 5,5 – Lega il gioco, ma incide a corrente alternata. E negli ultimi sedici metri non punge.

Scamacca 4,5 – Un fantasma, non pervenuto. Non fa neanche il solletico ad Handanovic e compagni. Torna titolare, però fallisce l’occasione che gli concede Ballardini (62′ Pandev 5,5 – L’ex della contesa non crea pericoli).

All. Ballardini 5 – Genoa non pervenuto questo pomeriggio a San Siro. C’erano grandi attese per i liguri dopo la striscia positiva dell’ultimo periodo: una giornata storta ci può stare, soprattutto di fronte alla squadra più forte del campionato.

Arbitro Chiffi 6,5 – Pochi patemi, tutto scorre tranquillo. Fa bene l’ordinario.

TABELLINO

INTER-GENOA 3-0

1′ Lukaku; 69′ Darmian; 77′ Sanchez

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian (84′ D’Ambrosio), Barella (84′ Vidal), Brozovic (76′ Gagliardini), Eriksen, Perisic (84′ Young); Lautaro Martinez (76′ Sanchez), Lukaku. Allenatore: Antonio Conte

A disposizione: Padelli, Radu, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Pinamonti

Genoa (3-5-2): Perin; Zapata, Radovanovic (46′ Onguene), Goldaniga; Ghiglione (62′ Shomurodov), Melegoni (71′ Portanova), Rovella, Strootman (46′ Behrami), Czyborra; Pjaca, Scamacca (62′ Pandev). Allenatore: Davide Ballardini

A disposizione: Marchetti, Criscito, Zajc, Destro, Badelj, Masiello, Zappacosta

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Zapata (G), Strootman (G)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 3′