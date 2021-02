Verona-Juventus, Paratici: “Avanti con Pirlo” | Ottimismo su Dybala

Il CFO della Juventus Fabio Paratici ha parlato prima della gara contro il Verona: le parole del dirigente bianconero

La Juventus scende in campo questa sera in casa del Verona e il CFO Fabio Paratici parla dell’importanza della gara e del momento vissuto dalla squadra bianconera. Intervenuto a ‘DAZN’ poco prima del match, il dirigente dei piemontesi ha affermato: “Giochiamo partita per partita, le insidie ci sono per tutti e in tutte le partite. Serve grande concentrazione per fare una grande prestazione”

Paratici risponde anche a come Pirlo sta affrontando una situazione di classifica che vede la Juve staccata dalla teste e anche l’emergenza assenze: “E’ un inedito tutto per lui essendo al debutto, non è un problema di emergenza o di classifica. E’ sempre tranquillo, dà tranquillità ed energia all’ambiente. Sta facendo bene, siamo contenti e andiamo avanti così”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Juventus, Paratici: “Risposte positive da Dybala”

Ed in tema di infortuni, il CFO della Juve ha parlato anche di Dybala dopo il controllo effettuato a Barcellona: “Non c’è stato solo quello, è stato visto anche in Austria – dove si sta curando – dal nostro specialista e il responso è stato abbastanza positivo. Vedremo nei prossimi giorni come procederà”.