Serie A, Spezia-Parma 2-2 | Doppio Gyasi, altra beffa per gli emiliani!

Un’altra rimonta subita per il Parma di D’Aversa. Gyasi segna una doppietta e beffa gli emiliani

Arriva un’altra beffa per il Parma di D’Aversa. Finisce 2-2 il primo anticipo del sabato di Serie A tra gli emiliani e lo Spezia di Italiano. Ai gol di Karamoh e Hernani, arrivati entrambi nel primo tempo, risponde Gyasi nella ripresa con una doppietta. Per la seconda partita consecutiva i gialloblù si fanno così recuperare due gol di vantaggio e restano a -5 dalla zona salvezza. Ecco la classifica aggiornata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

SPEZIA-PARMA 2-2: 17′ Karamoh (P), 25′ Hernani (P), 52′ e 72′ Gyasi (S)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 53 punti; Milan 49; Juventus* 45; Roma 44; Atalanta e Lazio 43; Napoli* 40; Sassuolo* 35; Verona 34; Sampdoria 30; Genoa 26; Bologna, Udinese, Fiorentina e Benevento, Spezia** 25; Torino* 20; Cagliari, Parma** 15; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più