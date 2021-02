Marcatori e classifica dopo Bologna-Lazio, gara della 24a giornata di Serie A

Altra delusione per la Lazio dopo la sconfitta in Champions League. Stasera, nel match della 24a giornata di Serie A giocato in casa del Bologna, i ragazzi di Inzaghi sono stati sconfitti per 2 a 0. Prima rete rossoblu arrivata con Mbaye dopo una respinta poco efficace di Reina al minuto 18, nel secondo tempo Sansone ha chiuso i conti con un bellissimo destro al volo al 64′. Gli ospiti possono recriminare per un rigore sbagliato da Immobile al 16′, ma la compattezza della squadra di Mihajlovic alla lunga ha pagato regalando tre punti fondamentali per la lotta salvezza.

Bologna-Lazio 2-0: 18′ Mbaye (B), 64′ Sansone (B)

Classifica Serie A: Inter 53 punti; Milan 49; Juventus* 45; Roma 44; Atalanta e Lazio** 43; Napoli* 40; Sassuolo* 35; Verona 34; Sampdoria 30; Bologna** 28; Genoa 26; Udinese, Fiorentina e Benevento, Spezia** 25; Torino* 20; Cagliari, Parma** 15; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più