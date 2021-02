Anticipo serale contro il Verona per la Juventus nella 24esima giornata di Serie A: i voti ed il tabellino del match

La Juventus non riesce a portare a casa i tre punti dallo Stadio Bentegodi contro il Verona. Dopo un primo tempo bloccato, con una sola azione pericolosa dei bianconeri, ad inizio ripresa gli uomini di Pirlo la sbloccano. Ottimo pallone di Rabiot per Chiesa che punta l’uomo e poi serve un assist magnifico a Ronaldo che deve solo tirare in porta e fare lo 0-1. Il pari però arriva al minuto 78′, quando Barak di testa mette in rete l’assist di Lazovic. Termina 1-1 il match con i bianconeri che non gestiscono il vantaggio e gli uomini di Juric puniscono.

VERONA

Silvestri 6- Si fa trovare pronto quando chiamato in causa, non può nulla sul gol

Magnani 6.5- Ottima partita del centrale difensivo che ingabbia Ronaldo e chiude molto bene.

Gunter 6- Usa molto il fisico, forse anche troppo a volte. Molto bravo in chiusura.

Lovato 5.5- Meno sicuro dei compagni, cade in qualche scivolone.

Faraoni 6.5- Partita che conferma il suo ottimo valore, la sua cavalcata è sempre pericolosa (dal 84′ Dawidowicz S.V.)

Sturaro 5.5- Sente forse la pressione di essere l’ex, ma sembra non avere la stessa cattiveria di sempre. (dal 68′ Vieira 6- Gestisce bene palla ed usa bene il fisico)

Ilic 5.5- Si fa vedere molto poco e difficilmente riesce a prendere possesso del pallone. Spento. (dal 46′ Veloso 7- Entra e dà nuove idee alla squadra ed è molto attivo. L’azione del pari parte da lui)

Dimarco 6- Grande corsa come sempre, ma meno preciso del solito (dal 52′ Lazovic 6.5- Cambia la partita insieme a Veloso e serve l’assist per il gol)

Barak 7- Uno dei più attivi segna il gol del pareggio con un ottimo inserimento.

Zaccagni 6.5- Ennesima conferma del suo ottimo momento. Sempre un pericolo per la difesa avversaria. (dal 84′ Bessa S.V.)

Lasagna 6- Si muove e corre moltissimo. Non riesce ad incidere.

All. Juric 7- La sua squadra si conferma una delle migliori sorprese. Punto guadagnato contro la Juventus che poteva essere anche una vittoria.

JUVENTUS

Szczesny 6.5- Alcuni ottimi interventi che evitano il peggio

Demiral 4.5- Il più insicuro della difesa, sbaglia in uscita ed i suoi subiscono gol.

De Ligt 6- È la colonna della difesa, unico positivo dietro

Alex Sandro 4.5- Spinge meno del solito. In fase difensiva si perde totalmente Barak sul gol.

Chiesa 7- Senza dubbio il più attivo ed intraprendente della Juventus. Nel primo tempo l’unica azione pericolosa è la sua, poi nella ripresa inventa un assist perfetto per Ronaldo. (dal 86′ Di Pardo)

Bentancur 6- Metronomo del centrocampo, dà qualità e quantità in mezzo. Perde sempre qualche pallone velenoso.

Rabiot 5.5- Dopo un primo tempo difficile nella ripresa sembra iniziare meglio, ma col passare dei minuti torna a sbagliare troppo.

Ramsey 5.5- Si muove molto e si fa vedere, ma sembra essere in ritardo nella giocata decisiva (dal 68′ McKennie 5.5- Ci si aspetta molto dal suo ingresso in campo, ma non dà quello strappo necessario)

Bernardeschi 5.5- In un ruolo non suo si vede che non si trova proprio a suo agio. Nella ripresa un po’ meglio.

Kulusevski 6- Tanti spunti importanti ed accelerate pericolose. Ma i compagni non finalizzano le azioni.

Ronaldo 6- Segna sempre lui, lo scatto è impressionante sul gol, ma oltre a quello c’è molto poco oggi.

All. Pirlo 5.5- I suoi vanno avanti e gestiscono, ma poi le distrazioni sono troppe e tutto si ferma sul pari. Occasione sprecata.

Arbitro: Maresca 6

TABELLINO

VERONA-JUVENTUS 1-1

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. A disposizione: Pandur, Berardi, Udogie, Dawidowicz, Ceccherini, Veloso, Bessa, Tameze, Lazovic, Vieira, Salcedo, Favilli. All. Juric

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Capellini, Dragusin, Frabotta, Rafia, McKennie, Peeters, Fagioli, Di Pardo, Ake, Marques. All. Pirlo

Arbtiro: Fabio Maresca (sezione di Napoli)

Var: Luca Banti (sezione di Livorno)

Ammoniti: 18′ Ramsey, 33′ de Ligt, 45′ Barak, 90′ Dawidowicz

Espulsi:

Marcatori: 49′ Ronaldo, 77′ Barak