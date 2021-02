Al termine di Bologna-Lazio, il tecnico rossoblu’ Mihajlovic commenta il successo della sua squadra e scherza sulla partecipazione a Sanremo

Vittoria preziosa per il Bologna, dopo il 2-0 con la Lazio è molto contento il tecnico rossoblu’ Sinisa Mihajlovic: “Senza un’ottima partita non avremmo potuto vincere – ha spiegato a ‘Sky Sport’ – Dopo il rigore parato da Skorupski e il gol subito dopo, non potevamo perdere. Abbiamo messo grande intensità in campo, pur sbagliando qualche scelta in ripartenza. Sono molto contento della prestazione. Non vincere contro una big non era un peso, l’anno scorso ci era capitato diverse volte e sapevamo che sarebbe successo di nuovo, anche se stasera per i cambi in difesa inizialmente non ero convinto di farcela. Credo che abbiamo vinto meritatamente, conoscendo anche qualità e forza dell’avversario. Ci stiamo esprimendo bene, abbiamo recuperato quasi tutti gli infortunati e cercheremo di fare al meglio per salvarci innanzitutto e poi vedremo dove saremo. Con quest’atteggiamento dovremmo farcela presto”.

Dichiarazioni in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo: “Dalla-Guccini o Venditti-Baglioni? Amo tutta la musica italiana. Avrò sicuramente la voce bassa sul campo, andando dopo la partita, ma credo che canterò meglio di Ibrahimovic…”.