Roma, UFFICIALE: Lombardo nominato Chief Football Operating Officer

La Roma ha annunciato un nuovo ingresso in società: Maurizio Lombardo sarà Chief Football Operating Officer dei giallorossi

Prosegue il lavoro di restauro nei quadri societari della Roma. I Friedkin, dopo aver affidato le chiavi manageriali della società a Tiago Pinto, nella giornata di oggi hanno annunciato l’ingresso di Maurizio Lombardo nella dirigenza. Il club capitolino, tramite un comunicato ufficiale, ha dichiarato: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Maurizio Lombardo dal 1° marzo sarà il nuovo Chief Football Operating Officer del club”. Il dirigente triestino dal 2011 al 2020 è stato il General Secretary della Juventus, dopo esserlo stato del Brescia dal 2004 al 2011. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Una nuova figura in società, nel giorno in cui la Roma di Fonseca ha pescato lo Shakhtar Donetsk come avversaria per gli ottavi di finale di Europa League. Il percorso di crescita dei giallorossi non passa solamente dal campo da gioco, ma anche dai quadri societari.