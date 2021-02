Voti e tabellino del primo tempo di Roma-Braga, match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/21

La Roma chiude sostanzialmente la qualificazione agli ottavi in questo primo tempo, chiuso avanti 1-0 sul Braga. In gol di nuovo Edin Dzeko dopo la rete dell’andata: il bosniaco sfrutta il rimbalzo dopo il palo di El Shaarawy, che gioca un buonissimo primo tempo. I portoghesi non oppongono grande resistenza, ad eccezione di un paio di occasioni non particolarmente pericolose. Giallorossi imprecisi in alcune uscite dalla difesa.

ROMA

Pau Lopez 6

Karsdorp 6

Cristante 5,5

Mancini 6

Veretout 6

Diawara 6

Villar 6

Peres 6,5

Pedro 6

El Shaarawy 6,5

Dzeko 6,5

Allenatore: Fonseca 6

BRAGA

Tiago Sá 6

Ze Carlos 5,5

Tormena 5

Rolando 5

Sequeira 5,5

Gaitan 5

Novais 5,5

Piazon 6

Sporar 5,5

A. Horta 5

Galeno 5



Allenatore: Carvalhal 5,5

Arbitro: Ekberg 6

IL TABELLINO

Roma-Braga 1-0: 24′ Dzeko

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Mancini, Cristante; Veretout, Diawara Villar, Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.

A disp: Mirante, Fuzato, Pellegrini, Tripi, Spinazzola, Darboe, Ciervo, Mkhiataryan, Perez, Mayoral.

Allenatore: Fonseca.

BRAGA (4-3-3): Tiago Sá; Ze Carlos, Tormena, Rolando, Sequeira; Gaitan, Novais, Piazon; Sporar, A. Horta, Galeno.

A disp.: Matheus, Rogério, Bruno Rodrigues, Borja, Al Musrati, Fransergio, Hernâni, R. Horta, Vitor Oliveira, Abel Ruiz.

Allenatore: Carvalhal.

Arbitro: Ekberg

Assistenti: Culum-Hallberg

IV Uomo: Beaton

Var: Attwell

AVar: Tierney