Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo il passaggio del turno contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato del passaggio del turno del suo Milan contro la Stella Rossa. Sulle aspettative: “La squadra, nonostante sia giovane, mentalmente è matura. E’ chiaro che non siamo nel nostro momento migliore, le vittorie ci hanno dato entusiasmo e qualcosina adesso è venuta meno. Dispiace non aver gestito meglio il vantaggio, ma era importante comunque passare il turno”.

Sul cammino: “La stagione non finisce stasera, l’Europa League è il nostro obiettivo, in un momento dove commettiamo qualche errore di troppo, ma è una fase molto importante per il campionato e per la coppa”.

Sulla stanchezza: “Stasera abbiamo avuto le occasioni per chiudere la partita e non ci siamo riusciti. Poi è chiaro che gli avversari possono creare delle difficoltà, la preparazione è stata quella che è stata, però ai nostri livelli basta una piccola cosa in meno per poi diminuire il livello della prestazione”.

Sulle motivazioni: “Cerco sempre di spronare i giocatori, poi quando in settimana c’è stato bisogno di dire le cose giuste è stato fatto, questo grande attaccamento forse ci sta mettendo un po’ il freno, ma non deve essere così. Ci sta mancano un po’ il fatto di dominare le partite e non di subirle”.