Il Napoli saluta l’Europa League battendo il Granada 2-1: gli azzurri eliminati dopo il 2-0 subito nella gara di andata

Non basta la vittoria al Napoli per andare avanti in Europa League: gli azzurri vincono 2-1 contro il Granada ma vengono eliminati per via del 2-0 della gara di andata. E dire che i padroni di casa, nonostante i tanti infortunati, avevano aperto la partita come meglio non si poteva: incursione vincente di Zielinski e gol al 3′ minuto. Le speranze partenopee durano però poco più di venti minuti: dormita collettiva delle retroguardia e Montoro può staccare indisturbato di testa e pareggiare i conti. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Al Napoli servirebbero ora tre reti per la qualificazione ma la reazione degli azzurri arriva soltanto ad inizio ripresa. Il gol al 59′ di Fabian Ruiz regala nuove speranze agli uomini di Gattuso che non trovano però la via del terzo gol che avrebbe avvicinato l’impresa. Finisce 2-1 e il Napoli deve abbandonare l’Europa League.

NAPOLI-GRANADA 2-1 (2-3 totale): 3′ Zielinski (N), 25′ Montoro (G), 59′ Zielinski (N)