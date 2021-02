Secondi gli utenti Twitter di Calciomercato.it, che hanno preso parte al sondaggio, il fattore che più ha inciso sul risultato negativo delle italiane sarebbe legato alla forza degli avversari

Champions League amara per le italiane. Juventus, Lazio e Atalanta sono state sconfitte rispettivamente da Porto, Bayern Monaco e Real Madrid nei match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Se per la squadra di Simone Inzaghi, dopo il pesantissimo 4 a 1, la situazione è alquanto proibitiva, lo stesso non si può dire per i bianconeri e i bergamaschi, chiamati a ribaltare un 2 a 1 e un 1 a 0. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

In questi giorni si sta discutendo molto delle decisioni arbitrali che hanno condizionato i match delle italiane, dal rigore non concesso a Cristiano Ronaldo, passando per l’espulsione di Freuler. Secondo gli utenti Twitter, che hanno preso parte al sondaggio di Calciomercato.it, l’arbitraggio non è il fattore principale che avrebbe inciso sui risultati deludenti delle italiane.

Il problema maggiore sarebbe legato alla forza degli avversari, che ha raccolto il 38% dei voti. In seconda luogo le rose ‘deboli’, non all’altezza (32%), che ha preceduto appunto la condotta arbitrale. Per i nostri utenti le tre sconfitte non sono certamente da attribuire alle assenze, che ha raccolto solamente il 6% dei voti.