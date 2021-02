Le dichiarazioni alla vigilia di Stefano Pioli in vista del match di Europa League contro la Stella Rossa

Viglia di Europa League per il Milan, che domani sera a San Siro affronterà la Stella Rossa per il ritorno dei sedicesimi di finale. I rossoneri partono con i favori del pronostico, forti comunque del positivo pareggio in trasferta ottenuto a Belgrado. Stefano Pioli ha parlato alla vigilia del match, un incontro cruciale anche per la stagione rossonera, con il Milan che non sta attraversando un periodo semplice. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

PERCORSO IN EUROPA – “E’ stato un percorso complesso. C’è un ostacolo duro da superare, abbiamo un leggerissimo vantaggio che dovremo essere bravi a sfruttare per passare questo turno”.

TESTA ALTA – “Nel gruppo c’è maturità e consapevolezza, questo ci ha permesso di fare questo percorso. Giusto che non ci fossero sorrisi domenica, ma abbiamo grande voglia di ripartire, di esprimerci al meglio e di ottenere ottimi risultati”.

