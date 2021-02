L’Atalanta di Gasperini, per l’andata degli ottavi della Champions League, ospita il Real Madrid di Zinedine Zidane

Dopo una lunga attesa, è finalmente arrivato il giorno della super sfida per l’Atalanta. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, in grande forma a lanciatissimi dopo l’ultima vittoria per 4-2 sul Napoli in campionato, ospitano il Real Madrid per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Le ‘Merengues’ di Zinedine Zidane, alle prese con diversi forfait per problemi fisici, si presentano all’appuntamento dopo la vittoria esterna contro il Valladolid, la quarta consecutiva, che gli ha consentito di accorciare le distanze dalla vetta della Liga, occupata dai ‘cugini’ dell’Atletico Madrid. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-REAL MADRID

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Isco, Vinicius. All. Zidane

ARBITRO: Tobias Stieler (GER)