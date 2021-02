Atalanta-Real Madrid, comunicato UFFICIALE per i tifosi

Le ultime news Atalanta si focalizzano sul match di Champions League contro il Real Madrid. Comunicato ufficiale del club bergamasco

Mancano poche ore al calcio d’inizio del match tra Atalanta e Real Madrid valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Sale l’attesa a Bergamo ma, considerati i problemi legati alla pandemia da Coronavirus, il club nerazzurro invita i tifosi a non creare assembramenti per salutare la squadra all’arrivo al ‘Gewiss Stadium’ prima della sfida agli uomini di Zidane. A tal proposito è stato emesso il seguente comunicato ufficiale:

“Cari Tifosi Atalantini, la giornata storica che stiamo per vivere sportivamente parlando, che vede la nostra Atalanta incontrare l’icona del calcio Real Madrid, è un’occasione di orgoglio, gioia e partecipazione sportiva che ci ricorderemo sempre.

Accompagniamo i nostri calciatori nerazzurri idealmente con il sostegno della nostra vicinanza e col calore che loro meritano e noi sappiamo regalare, ma con la prudenza che il momento storico ci richiede, evitando assolutamente la presenza fisica allo stadio e nelle sue vicinanze: teniamo ben presente il pericolo di contagio di quel virus che stiamo combattendo con tutte le nostre forze e capacità.

Viviamo la grande e storica partita con la prudenza e la cautela che il momento e le misure sanitarie di prevenzione richiedono, evitando incontri, abbracci, cori ed assembramenti. Verrà di nuovo il momento di vivere questi atteggiamenti nella massima libertà, e sicuramente noi saremo lì, ma occorre avere ancora pazienza: la stessa che abbiamo dimostrato nell’attendere questo incontro-sogno col Real.

Il popolo dei tifosi bergamaschi ancora una volta saprà dare la sua vicinanza alla DEA dimostrando il suo affetto ed il rispetto del prossimo: pur se a casa davanti alla tv, ci sentiremo perfettamente parte di un piccolo pezzo di storia calcistica di Bergamo, da raccontare ai nipoti. Grazie per la vostra vicinanza del cuore e per il rispetto della salute di tutti”.