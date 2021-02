Atalanta-Real Madrid | Doppia squalifica e infortunio: Gasperini furioso

Si sta disputando in questi minuti la sfida tra Atalanta e Real Madrid: succede di tutto nel primo tempo, con Gasperini infuriato

L’Atalanta sta giocando al Gewiss Stadium contro il Real Madrid l’andata degli ottavi di Champions. Una partita molto attesa, ma i nerazzurri di Bergamo non avranno vita facile. Soprattutto perché l’arbitro Stieler ha mostrato il cartellino rosso a Remo Freuler per un fallo su Vinicius al limite dell’area di rigore. Una decisione che ha provocato molta rabbia in Gian Piero Gasperini. Dopo qualche minuto, il fischietto tedesco ha ammonito Casemiro, che diffidato salterà la sfida di Madrid.

Atalanta-Real Madrid, espulso Freuler e infortunio per Zapata

Tante le critiche ricevute dall’arbitro per l’espulsione di Freuler, soprattutto sui social, infuriati così come Gasperini. Di seguito, alcuni tweet in cui si manifesta il proprio dissenso verso la decisione di Stieler.

Non si puó parlare di semplice severità di fronte ad un errore di questa portata

#AtalantaRealMadrid #freuler — Fabbri (@Fabriziodd) February 24, 2021

D’accordo che in Europa hanno un altro metro, ma qui stiamo esagerando…#Freuler#AtalantaRealMadrid — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 24, 2021

Ma non è finita qui. Anche Duvan Zapata ha dovuto abbandonare la gara, ma per un infortunio. Il centravanti colombiano è stato sostituito da Gasperini per un problema muscolare. L’allenatore dell’Atalanta ha optato per l’ingresso di Pasalic.