Nuovo appuntamento con CMIT TV: diretta dalle 14 con il nostro TG mercato. Seguici sui nostri canali social

Torna come di consueto anche oggi, a partire dalle ore 14.00, l’appuntamento con CMIT TV. Saremo in diretta per un nuovo TG mercato di Calciomercato.it che andrà a toccare tutte le tematiche più calde del momento insieme naturalmente ai nostri ospiti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Dai temi legati al mercato che non dorme mai, fino all’ultimo turno di campionato concluso ieri sera dalla vittoria della Juventus, con uno sguardo già rivolto anche alle italiane impegnate nelle coppe europee a partire dalla Lazio di questa sera. Conduce Fabio Tarantino in compagnia del nostro Valerio Cassetta. Ospite del pomeriggio Michelangelo Rampulla.