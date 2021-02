Torna ancora una volta in auge il caso tamponi che scuote il mondo Lazio. Il giornalista Fabio Ravezzani parla addirittura di possibile KO a tavolino contro la Juventus

Le luci della Champions illumineranno questa sera la Lazio di Simone Inzaghi che attende all’Olimpico il Bayern Monaco campione di tutto. Una sfida affascinante per i biancocelesti che dopo aver affrontato nel girone un’altra tedesca, il Borussia Dortmund, si ritroveranno di fronte i campioni in carica del torneo per gli ottavi di finale d’andata. La massima competizione europea non è però in questo momento l’unico pensiero degli ambienti laziali che hanno incassato la scorsa settimana la notizia del deferimento da parte della Procura federale sul caso tamponi. Una questione che ancora tiene banco e che rischia di portare anche strascichi importanti alla Lazio anche in ottica classifica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Caso tamponi, rischio 0-3 a tavolino per Lazio-Juventus: l’annuncio

Sono stati chiamati in causa il presidente Lotito e i medici sociali Pulcini e Rodia per presunte irregolarità nell’osservanza del protocollo sanitario, per un caso relativo ai tamponi risalente al periodo tra fine ottobre e inizio novembre. Una vicenda in attesa di sviluppo con Giuseppe Chinè che dovrebbe formalizzare la richiesta al tribuna federale.

Intanto proprio in merito alla delicata vicenda ha detto la sua anche il giornalista Fabio Ravezzani che in uno scambio di battute su Twitter relativo ad una possibile classifica cambiata con la Juventus vittoriosa nel recupero contro il Napoli, ha sottolineato come ci sia anche il rischio fondato di un successo a tavolino dei bianconeri proprio in merito alla vicenda tamponi con la Lazio: “Attento a Lazio-Juve. C’è il fondato rischio di 0-3 a tavolino. Quindi Juve a 50″.

Ipotesi paventata anche se di complicata realizzazione. Intanto il club capitolino sta preparando la memoria difensiva, partendo dalla ‘carenza di giurisdizione sportiva della Figc e i suoi organi’ rispetto a fatti connessi a una competizione Uefa. La situazione è in divenire.