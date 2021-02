CMIT TV | Le news di giornata e il ritorno della Champions: la DIRETTA

Nuovo appuntamento con CMIT TV: diretta dalle 19 con le news di giornata e di mercato alla vigilia della Champions League

Torna anche oggi, a partire dalle ore 19.00, l’appuntamento con CMIT TV. Saremo in diretta per un nuovo TG di Calciomercato.it che andrà a toccare tutte le tematiche più calde della giornata, insieme naturalmente ai nostri ospiti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Si parlerà di mercato ma soprattutto di Champions League, con le italiane che tornano in campo per gli ottavi di finale. Stasera toccherà alla Lazio di Simone Inzaghi, contro il Bayern Monaco; poi domani l’Atalanta ospiterà a Bergamo il Real Madrid.

Conduce Alessandro Montano in compagnia dei nostri Maurizio Russo e Mario Petillo. Ospiti Sven-Goran Eriksson, Marco Ballotta e l’ex numero uno del Real Madrid, Ramon Calderon.