Milan, allarme Ibrahimovic | Fastidio al polpaccio: i dettagli

Dietro alla sostituzione di Ibrahimovic nel derby ci sarebbe anche un leggero fastidio muscolare: ecco le condizioni dello svedese

Sono giorni delicatissimi in casa Milan dopo la pesante sconfitta nel derby contro l’Inter. La squadra rossonera è scivolata a -4 dai nerazzurri e rischia di finire risucchiata nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, l’obiettivo minimo stagionale di Ibra e compagni. A proposito dell’attaccante svedese, ci sarebbe un problema muscolare dietro alla sostituzione di ieri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Milan, problema muscolare per Ibrahimovic: le ultime

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il 38enne ha accusato un leggero fastidio al polpaccio che lo ha costretto a chiedere il cambio. Tuttavia, al momento il problema non sembra preoccupare lo staff medico che comunque oggi valuterà l’infortunio prima di dare una diagnosi definitiva. Il centravanti è già al centro del dibattito per la sua partecipazione a Sanremo, e un ulteriore stop complicherebbe ulteriormente la situazione di Pioli, che deve già fare a meno anche di Bennacer e Mandzukic. Il Milan tornerà in campo giovedì per giocarsi il passaggio del turno in Europa League contro la Stella Rossa, mentre domenica prossima sarà di scena all’Olimpico per lo scontro diretto con la Roma.