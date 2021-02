Lazio-Bayern Monaco, tutto pronto per l’arrivo dei tedeschi: il programma

Tutto pronto per Lazio-Bayern Monaco, sfida valida per gli ottavi di finale di Champions: i pullman dei bavaresi sono già nella Capitale

Cresce l’attesa per Lazio-Bayern Monaco, andata degli ottavi di Champions League in programma all’Olimpico domani sera. I tedeschi alle 12:00 sono scesi in campo per l’allenamento di rifinitura presso il proprio impianto di allenamento. Il tecnico Hans-Dieter Flick, dopo aver presentato la gara in conferenza stampa, nel pomeriggio lascerà Monaco insieme alla squadra e volerà verso Roma. Ad attendere l’arrivo dei campioni in carica ci saranno i pullman della società bavarese, già arrivati nella Capitale da ieri. Il gruppo squadra e i dirigenti non alloggeranno nello stesso hotel. I primi saranno in zona Monteverde, il secondo gruppo in un albergo più vicino al centro storico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Manca sempre meno alla grande sfida di domani sera: la compagine di Simone Inzaghi arriva al match con un’ottimo risultato in campionato, mentre i bavaresi hanno mostrato qualche difficoltà ultimamente. Ora, non resta che attendere il fischio d’inizio.