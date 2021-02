Serie A, Parma-Udinese 2-2 | Rimontano i friulani con Okaka e Nuytinck

Lo scontro salvezza tra Parma e Udinese termina sul risultato di 2-2: Cornelius e Kucka nel primo tempo, Okaka e Nuytinck nella ripresa

Il lunch match di Serie A tra Parma e Udinese regala parecchie emozioni: le due compagini, invischiate nella lotta salvezza, hanno approcciato a questa delicata sfida con grande aggressività. Nel primo tempo sono i padroni di casa a tenere il pallino del gioco e ad essere molto più pericolosi. Il vantaggio arriva dopo soli 3′ con Cornelius che si sblocca in campionato e con una sontuosa incornata batte Musso. Il raddoppio arriva al 32′ su calcio di rigore, segnalato e sanzionato dal VAR, per opera del solito Juraj Kucka. Nella ripresa, però, la compagine di Gotti è scesa in campo con tutto un’altro spirito e l’ingresso di Okaka per Llorente si è rivelato decisivo. Al 64′ Rodrigo De Paul trova con una traiettoria magica l’attaccante appena entrato, che non sbaglia e accorcia le distanze. La rimonta, poi, viene completata dal colpo di testa di Nuytinck al 80′. Nel finale è l’Udinese ad avere più benzina e, al fischio finale, ad andare negli spogliatoi con qualche rammarico in merito alla vittoria sfuggita. Nonostante il vantaggio di due gol, deve ancora attendere per la vittoria Roberto D’Aversa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

TABELLINO e CLASSIFICA

Parma-Udinese 2-2: 3′ Cornelius (P), 32′ rig. Kucka (P), 64′ Okaka (U), 80′ Nuytinck (U)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 50 punti; Milan 49; Roma e Lazio* 43; Juventus** 42; Napoli** e Atalanta 40; Sassuolo* 35; Verona* 34; Sampdoria* 30; Genoa* 26; Bologna*, Fiorentina*, Udinese* 25; Benevento e Spezia* 24; Torino* 20; Cagliari* 15; Parma* 14; Crotone 12.

*una partita in più

** una partita in meno