Serie A, Benevento-Roma 0-0: Inzaghi ferma Fonseca, il Milan ringrazia!

La Roma non va oltre il pareggio ma nel finale succede di tutto con un rigore negato ai capitolini con la VAR

La Roma di Fonseca non va oltre lo 0 a 0 contro il Benevento. La squadra di Pippo Inzaghi, rimasta in dieci al 57′, è riuscita a bloccare sul pari i giallorossi, conquistando un prezioso punto in ottica salvezza e dando una mano al suo Milan. Dopo una partita priva di emozioni, il match si infiamma nei secondi finali: l’arbitro espelle Inzaghi per proteste e assegna un calcio di rigore per la Roma, che il VAR però annulla per un fuorigioco.

Sfuma così la possibilità di vittoria per i capitolini che con i tre punti si sarebbero avvicinati ai rossoneri, sconfitti oggi dall’Inter. Ora i punti di distacco dal secondo posto, occupato da Ibra e compagni è lontano quattro punti.

Per il Benevento, come detto, un pari prezioso, che avvicina la salvezza: i punti sul terzultimo posto, occupato dal Cagliari, adesso sono 10

Benevento-Roma 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter 53 punti; Milan 49; Roma 44, Atalanta e Lazio 43; Juventus** 42; Napoli* 40; Sassuolo 35; Verona 34; Sampdoria 30; Genoa 26; Bologna, Fiorentina, Udinese 25; Benevento 25;

Spezia 24; Torino 20; Cagliari 15; Parma 14; Crotone* 12.

* una partita in meno

**due partite in meno