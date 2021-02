Beppe Marotta ha presentato Milan-Inter: “Conte ha preparato il derby nel migliore dei modi. Ibra-Lukaku? Ormai è passato”

Ci siamo, il derby più atteso degli ultimi anni è pronto ad iniziare. Prima del fischio d’inizio, e del minuto di silenzio per la scomparsa di Mauro Bellugi, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’. Milan e Inter si giocheranno il primo posto in classifica, oltre che lo scettro di migliore squadra del capoluogo lombardo. L’Ad nerazzurro ha parlato anche della situazione societaria che sta coinvolgendo l’Inter negli ultimi mesi, mentre sullo scontro Ibrahimovic-Luaku ha preferito smorzare i toni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

DERBY – “Sicuramente arriva in un momento storico straordinario. Il sapore del derby viene aumentato dalla competizione sana per il primo e secondo posto. Conte lo ha preparato nel migliore dei modi”

IBRA-LUKAKU – “Ormai quell’episodio rappresenta il passato. Al di là di quello che succede sul campo da gioco, i valori che vengono fuori devono essere sempre postitivi”

ZHANG – “La proprietà deve prendere le decisioni migliori nel rispetto del club. Noi invece dobbiamo fare il massimo perché la stagione si concluda nel migliore dei modi”