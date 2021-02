Paulo Fonseca ha commentato il pareggio a reti bianche tra Benevento e Roma: le parole dell’allenatore giallorosso

Paulo Fonseca commenta a ‘Sky’ il pareggio a reti bianche tra Benevento e Roma: “E’ stata una partita difficile, siamo arrivati negli ultimi trenta metri senza difficoltà ma non siamo stati concreti. I giocatori hanno capito che abbiamo bisogno di essere più concreti”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

BRUNO PERES – “Abbiamo giocato a quattro quando è entrato Dzeko per avere un uomo in più in area. Non credo sia stata una questione fisica, la squadra ha giocato sempre con l’intenzione di arrivare veloce. E’ mancata un po’ di iniziativa individuale, sono mancati i tiri, l’uno contro uno. Potevamo fare meglio ma il Benevento si è chiuso bene.

DZEKO – “Borja Mayoral titolare? Non abbiamo titolari. Dzeko ha giocato contro il Braga ED ha fatto bene, oggi Borja Mayoral: queste sono partite difficili per gli attaccanti, ma qui non abbiamo titolari. Io penso che dobbiamo tirare di più in porta in questo tipo di partite. Non abbiamo avuto molte opportunità per tirare, ma è vero: servono più conclusioni.