Coronavirus, bollettino 19 febbraio: 15.479 nuovi casi, 353 decessi

Il Ministero della Salute ha diramato il consueto bollettino giornaliero relativo all’emergenza Coronavirus in Italia. Tutti i dati di oggi

Sono 15.479 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 13.762. I tamponi effettuati sono 297.128, rispetto ai 288.458 di ieri. Nel conteggio, da qualche settimana, rientrano anche i test rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi, molecolari e rapidi, sale al 5,2% (ieri 4,7%). Sono purtroppo 353 i nuovi decessi nelle ultime 24 ore, 14 i pazienti in più in terapia intensiva. I guariti sono 17.170, per un totale di 2.303.199. Infine, i ricoverati con sintomi sono 17.831 (-132), 362.558 le persone in isolamento domiciliare.