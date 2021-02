Stella Rossa-Milan non è una gara fortunata per i rossoneri: due gol annullati e infortunio per Bennacer che è costretto al cambio

Non un primo tempo all’insegna della fortuna per il Milan contro la Stella Rossa. I rossoneri si vedono annullare due gol prima del vantaggio ma soprattutto devono fare i conti con il nuovo infortunio di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha accusato un problema muscolare verso la fine del primo tempo ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ovviamente grande preoccupazione in casa Milan soprattutto perché domenica è in programma il derby contro l’Inter. L’ex Empoli a questo punto potrebbe essere costretto a saltare la stracittadina e lasciare spazio a Tonali che anche questa sera lo ha sostituito.

Milan-Inter, il derby delle assenze: Bennacer e Sensi infortunati

L’infortunio di Bennacer complica i piani di Pioli in vista di Milan-Inter. L’algerino è da poco rientrato da un lungo stop che lo ha tenuto fuori dai giochi per circa due mesi. Il primo problema l’ex Empoli lo ha accusato a fine novembre: un affaticamento muscolare aveva spinto il Milan a preservarlo nei match contro Fiorentina, Sampdoria e Sparta Praga. Contro il Parma però il problema si è subito palesato: infortunio al bicipite femorale e stop che è durato da metà dicembre a fine gennaio. Una mezzora contro il Bologna, poi altro stop per febbre e il ritorno da titolare nella sconfitta contro lo Spezia. Questa sera era chiamato alla seconda gara consecutiva dall’inizio, ma è durata poco: altro infortunio muscolare e nuovo stop che fa partire l’allarme in vista della gara contro l’Inter.

Dall’altro lato anche i nerazzurri devono fare i conti con diversi calciatori acciaccati. Vidal è sulla strada del recupero, mentre Sensi si è fermato nuovamente per un problema muscolare. Anche il centrocampista ex Sassuolo quest’anno sta vivendo un periodo decisamente sfortunato con tanti infortuni e poche apparizioni in campo.