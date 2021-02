Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della ventitreesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla ventitreesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Ancora un turno lungo, il 23esimo di Serie A, per i fantallenatori. Si inizia venerdì con una doppia sfida, Fiorentina-Spezia alle ore 18.30, e Cagliari-Torino alle 20.45, e si chiude lunedì sera con Juventus-Crotone. Nel weekend il resto delle partite, con uno sguardo particolare al derby di Milano, in programma domenica alle ore 15.00. Occhi puntati inoltre su Atalanta-Napoli e Benevento-Roma, che si giocheranno rispettivamente alle 18.00 e alle 20.45 di domenica

Fiorentina-Spezia venerdì ore 18.30

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Bonaventura, Kouamé; Vlahovic.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo, Saponara.

Hot: Vlahovic è in striscia! Giusto puntare su Saponara

Not: Vignali non ci convince

Sorpresa: Attenzione alla sorpresa Bonaventura

Cagliari-Torino venerdì ore 20.45

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Hot: Marin è in buona forma, così come Mandragora

Not: Simeone non ne sta beccando molte finora!

Sorpresa: Godin a caccia del gol di testa!

Lazio-Sampdoria sabato ore 15

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Fares, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Berezynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.

Hot: Immobile vuole tornare a segnare. Quagliarella fa sempre bene all’Olimpico

Not: Jankto non ci convince

Sorpresa: Occhio ai guizzi di Candreva, grande ex

Genoa-Verona sabato ore 18

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Pandev, Destro.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Hot: Destro cerca il gol perduto! Bene Zaccagni e Barak

Not: Silvestri potrebbe subire delle reti

Sorpresa: Czyborra ha mostrato lampi da grande!

Sassuolo-Bologna sabato ore 20.45

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

Hot: Caputo vuole confermarsi, così come Barrow

Not: Non è la partita di Danilo

Sorpresa: Giusto scommettere su Ferrari

Parma-Udinese domenica ore 12:30

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Deulofeu, Okaka.

Hot: Kucka unica certezza! Nuytinck e de Paul da schierare!

Not: Cornelius non può essere un’alternativa per il vostro attacco.

Sorpresa: Gagliolo può stupire, come in passato, anche sotto porta.

Milan-Inter domenica ore 15:00

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Hot: Tutti aspettano Lukaku-Ibra! Attenzione a Rebic e Barella

Not: Meglio lasciar fuori Romagnoli.

Sorpresa: Eriksen potrebbe averci preso gusto a sorprendere nel derby.

Atalanta-Napoli domenica ore 18:00

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Miranchuk, Ilicic; Zapata.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Hot: Muriel sempre e comunque! Rilanciamo Gosens e Insigne

Not: Meglio rinunciare a Maksimovic.

Sorpresa: Toloi per festeggiare la cittadinanza italiana!

Benevento-Roma domenica ore 20:45

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Karsdorp, Spinazzola; Veretout, Villar; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

Hot: Viola ha il piede caldo! Sì a Caprari, Mkhitaryan e Pellegrini!

Not: Depaoli può andare facilmente in difficoltà

Sorpresa: non sottovalutate Dzeko, anche dalla panchina!

Juventus-Crotone lunedì ore 20:45

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Zanellato, Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine.

Hot: Aggrappati a Ronaldo! Sì a Ramsey e Danilo! Messias può salvarsi!

Not: Difficile consigliare qualcuno degli uomini di Stroppa

Sorpresa: Non date per finito Alvaro Morata!

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio