Braga-Roma, andata dei sedicesimi di finale di Europa League, verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Senza Kumbulla, Smalling (infortunati), Fazio e Juan Jesus (non iscritti in lista Uefa), Paulo Fonseca affronta il proprio passato in piena emergenza difensiva. Andata dei sedicesimi di finale di Europa League, Braga-Roma rappresenta un tuffo nei ricordi per il tecnico giallorosso, che proprio con lo Sporting conquistò il suo primo trofeo, battendo il Porto nella finale di Coppa di Portogallo. A distanza di quasi cinque anni, non c’è però tempo per le emozioni, perché in gioco c’è il passaggio ai quarti di finale. Sciolto il dubbio Dzeko, la squadra capitolina affronta la terza forza del campionato portoghese con l’intento di costruirsi un buon viatico per la gara di ritorno. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Braga-Roma

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Tormena, Raul Silva, Sequeira; Esgaio, Al Musrati, Fransergio, Galeno; Gaitan, Horta; Sporar. All. Carvalhal

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All. Fonseca