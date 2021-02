Coronavirus, GIMBE: “Vaccinazioni calate del 30% in una settimana”

Monitoraggio GIMBE: “Frena la campagna vaccinale, consegnate solo un terzo delle dosi previste nel primo trimestre”

La Fondazione GIMBE ha pubblicato il consueto monitoraggio settimanale relativo all’emergenza Coronavirus. I nuovi casi non accennano a diminuire, e in ben 12 regioni aumenta l’incidenza del virus, mentre in in 17 province l’incremento percentuale dei nuovi casi supera il 5%. Resta sostanzialmente stabile il numero nuovi casi (84.272 da 84.711), ma diminuisce quello dei positivi (393.686 da 413.967), delle persone in isolamento domiciliare (373.149 da 392.312), dei ricoverati con sintomi (18.463 da 19.512) e nelle terapie intensive (2.074 da 2.143) e dei morti (2.169 da 2.658).

“Complici le varianti, è impossibile piegare la curva dei contagi con le misure attuali, confidando solo nel potenziamento della campagna vaccinale“, ha dichiarato il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta. “Inoltre, le somministrazioni sono rallentate di quasi il 30%, possibile spia di difficoltà organizzative della campagna vaccinale fuori da ospedali e rsa”.