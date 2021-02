CMIT TV | Biasin: “Messi il più forte di tutti, anche di Ronaldo”

"MESSI più forte di tutti, anche di RONALDO!"

#Calciomercato #Barcellona #Messi



Biasin-Messi: "Il miglior calciatore per distacco!"



Nella nostra diretta di calciomercato, é intervenuto il nostro Fabrizio Biasin! Parliamo di Champions League, che ritorna in campo dopo la pausa, con gli ottavi di finale, e proprio gli ottavi ci danno uno spunto di riflessione con la partitissima Barcellona-PSG: secondo Biasin il più fotre calciatore per distacco é senza dubbio Lionel Messi! Scopriamo insieme il perchè! Tutte le news di calciomercato insieme a noi!



