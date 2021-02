L’esito del sondaggio pubblicato sull’account Twitter di Calciomercato.it: i nostri followers hanno scelto il partner d’attacco di Cristiano Ronaldo

Inizia stasera la fase finale della Champions League 2020/21 per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri affronteranno il Porto nella gara d’andata degli ottavi di finale della più prestigiosa competizione continentale. A riguardo abbiamo chiesto ai nostri followers su Twitter chi dovrebbe schierare il tecnico bresciano al fianco di Cristiano Ronaldo come partner d’attacco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Per il 50% dei votanti, l’uomo giusto è Alvaro Morata, mentre il 28,% ha scelto Dejan Kulusevski. Secondo il 14,3% Pirlo dovrebbe invece schierare sia lo svedese che lo spagnolo insieme al fuoriclasse portoghese. Infine soltanto il 7,1% ha dato la sua preferenza per un’altra opzione che non preveda l’impiego di nessuno dei due nuovi acquisti.