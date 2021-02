Torna la Champions League e la Juventus affronta il Porto nell’andata degli ottavi di finale: i voti ed il tabellino

Una Juventus irriconoscibile quella vista questa sera all’Estadio do Dragao. Il Porto vince 2-1 l’andata degli ottavi di finale grazie ai gol all’inizio dei due tempi di Taremi e di Marega. I bianconeri quasi mai reagiscono e rischiano di incassare il terzo gol. A riaprire la partita è all’82’ Chiesa, piazzando il pallone servito da Rabiot. Nel finale tanti dubbi su un possibile calcio di rigore su Cristiano Ronaldo. Esce sconfitta la Juventus, ma ancora tutto è aperto.

PORTO

Marchesin 6- Non viene mai impegnato seriamente

Manafa 5.5- Dalla sua parte arrivano la maggior parte degli attacchi ed il gol arriva su assist di Rabiot che sfugge dal suo lato.

Mbemba 6- Insieme a Pepe non sbaglia praticamente nulla e annulla l’attacco bianconero.

Pepe 6.5- Ottime chiusure ed anche pulite, cosa che sorprende conoscendo il giocatore.

Zaidu 6.5- Una spinta continua la sua, che accompagna sempre le azioni con grande velocità ed imprevedibilità.

Corona 5.5- Forse si vede meno dei compagni, con pochi spunti. (91′ Ndiaye S.V.)

Uribe 6.5- Ottima partita a centrocampo, gestendo ottimamente i palloni e recuperando sempre.

S.Oliveira 7- Gestione perfetta del pallone, vero padrone del centrocampo. (dal 90′ Conceicao)

Otavio 6- Pochi spunti rispetto al solito, ma fa il suo. (57′ Luis Diaz 6- Non si fa vedere molto ma fa il suo)

Marega 7- Domina fisicamente e segna il raddoppio per i suoi. (dal 66′ Grujic 5.5- Da quando entra la squadra fatica a salire)

Taremi 7- Un vero rapace d’area nell’approfittare della disattenzione di Bentancur. Sempre pericoloso.

All. Conceicao 7- Gara preparata molto bene, con i suoi che prendono possesso del centrocampo e vincono una partita importante. Il gol subito potrebbe essere decisivo.

JUVENTUS

Szczesny 4- Il paticcio sul primo gol subito è imbarazzante. Palla al piede sbaglia sempre e regala palla agli avversari.

Danilo 5- Tanti errori e falli inutili. In difesa malissimo come tutti i compagni. Salterà il ritorno

de Ligt 5- In chiusura ricorre spesso al fallo, è molto nervoso e per questo riceve anche il giallo per proteste. Nel secondo gol lascia Marega staccarsi dalla marcatura.

Chiellini 5.5 (dal 35′ Demiral 5- Troppo lento in chiusura, soprattutto in occasione del secondo gol che come tutta la difesa rimane a guardare)

Alex Sandro 5- Zero spinta e supporto in zona offensiva. In difesa fatica a stare dietro agli avversari.

Chiesa 6.5- Prova ad accelerare ed è l’ultimo ad arrendersi. Segna un gol che può essere decisivo per la qualificazione.

Rabiot 6.5- L’unico forse a non sbagliare i passaggi, e serve anche un assist perfetto per Chiesa.

Bentancur 3,5- Un primo tempo da incubo, con un retropassaggio corto a Szczesny imperdonabile. Nella difesa fa meglio ma non basta per riscattare l’errore.

McKennie 5- Corre sempre, ma inutilmente. Gli errori sono tanti (dal 63′ Morata 6- Entra bene in campo nonostante la prestazione dei compagni e prova a lottare 6)

Kulusevski 5- Ci si aspetta l’accelerata giusta da lui, che nei primi minuti prova a dare, poi scompare. (dal 77′ Ramsey 6- Entra bene facendosi vedere molto)

Ronaldo 3- Semplicemente inguardabile oggi. Sbaglia tutto il possibile e si mette anche fare il lezioso palla al piede quando non ce n’è bisogno.

All. Pirlo 5- Non c’è il carattere e la mentalità giusta tra i suoi per affrontare un ottavo di Champions League oggi. Chiesa potrebbe aver salvato la qualificazione.

Arbitro: Del Cerro Grande 6- Buona gestione, ma tanti dubbi sul possibile rigore nel finale

TABELLINO

PORTO-JUVENTUS 2-1

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio (57′ Luis Diaz); Marega, Taremi All. Conceicao

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini (35′ Demiral), Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (SPA)

VAR: Alejandro Hernández (SPA)

Ammoniti:63′ de Ligt, 81′ Danilo, 87′ Demiral, 92′ Alex Sandro

Espulsi:

Marcatori: 2′ Taremi, 46′ Marega, 82′ Chiesa