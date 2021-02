Il Milan è atteso dalla delicata trasferta con la Stella Rossa in Europa League: il ds dei serbi ha dichiarato ‘battaglia’ ai rossoneri

Dopo la brutta sconfitta con lo Spezia, il Milan deve ritrovare subito la ‘retta via’ già in Europa League. In casa della Stella Rossa giovedì sera ci sarà il primo round dei sedicesimi di finale, in una settimana forse fondamentale per tutta la stagione dei rossoneri visto che domenica ci sarà il derby con l’Inter. Ma prima c’è da pensare all’impegno europeo, contro un ex nerazzurro come Dejan Stankovic.

E l’ambiente a Belgrado è già parecchio incandescente come testimoniano anche le parole del ds della Stella Rossa Mitar Mrkela: “Rispetto a 30 anni fa ora è un momento completamente diverso, la differenza tra i club come noi e quelli più ricchi è molto più grande. Però – dice il dirigente dei serbi al canale tematico del club – abbiamo una squadra che è la migliore degli ultimi 15-20 anni. Il nostro staff, guidato da Dejan Stankovic, conosce molto bene il calcio italiano. Sanno come giocare contro squadre come il Milan ed è qui che vediamo il nostro più grande vantaggio”.