Arrivano le parole di Kylian Mbappe, l’uomo del momento dopo la tripletta al Barcellona, nel post-partita di Champions

Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita contro il Barcellona, decisa da una sua tripletta. Di seguito, le parole trasmesse da ‘Sky Sport’: “Siamo concentrati sui nostri obiettivi, abbiamo una partita importante in campionato, dove non ci sono margini d’errore. Non abbiamo ancora vinto nulla dopo questa partita. Sono molto contento, ho sempre voluto dare il meglio per il PSG, che è nel mio cuore. Non sempre si ha successo come vorresti, ma non mi nasconderò mai”.

Sul progetto di Pochettino – “Il segreto è la continuità, Pochettino ha fatto un lavoro meraviglioso, ma ha continuato anche quello di Tuchel che ha raggiunto la finale l’anno scorso. Ci sono stati dei problemi per il Covid e la preparazione, non sono scuse, è la verità. Pensiamo di poter migliorare e progredire nella forma”.