Il Liverpool affonda in classifica, ma il pensiero va già a come rinforzare la squadra per la prossima stagione: il mirino va in casa Torino

Il Liverpool di Klopp sta vivendo senza dubbio la stagione più complicata degli ultimi anni. La situazione di classifica è abbastanza preoccupante, perché non solo i Reds sono a 13 punti dalla vetta con una partita in più giocata rispetto alla capolista Manchester City. Ma i campioni d’Inghilterra in carica sono al quarto posto, con un punto solo di margine su Chelsea e West Ham (che devono recuperare una partita), 3 e 4 punti su Everton e Aston Villa che invece di partite in meno ne hanno ben due. In sostanza, anche la qualificazione in Champions League è a fortissima rischio e sarebbe una ‘tragedia’ per un club come il Liverpool, che ha costi importantissimi.

Klopp ha l’attenuante dei tantissimi infortuni soprattutto in difesa, per questo ha già acquistato a gennaio Kabak e Davies, ma ancora non si sono inseriti al meglio per dare il loro apporto. Henderson e Fabinho stanno giocando in quella posizione ovviamente da completi adattati: secondo il ‘Daily Mirror’, il Liverpool starebbe pensando al difensore del Torino Bremer. Il brasiliano si è messo in mostra in granata già lo scorso anno, per i Reds sarebbe il giusto tassello per completare la difesa col ritorno di van Dijk. Inoltre sarebbe un colpo decisamente più economico rispetto ad altri top player europei, con una clausola da circa 20 milioni.