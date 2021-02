Serie A, Roma-Udinese 3-0 | Veretout e Pedro fanno tris: friulani KO

La Roma vince per 3-0 il lunch match di Serie A: la doppietta di Veretout e il sigillo di Pedro regalano il successo a Fonseca

Vincono i giallorossi, che si rialzano immediatamente dopo la sconfitta subita contro la Juventus. Nel lunch match di Serie A la Roma schianta l’Udinese sul 3-0: doppietta di Veretout e gol di Pedro sul finale. Nessuno scampo per la compagine di Gotti, sotto dal 5′ di gioco. Vittoria importante per l’undici di Fonseca, che piomba a 6 punti dal Milan e 4 dall’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Annullato un gol a Pellegrini nel primo tempo, assist di Dzeko nel finale. Tante note positive per la squadra capitolina: primo clean-shit dopo un mese e mezzo, notizia da non sottovalutare questa.

TABELLINO E CLASSIFICA

Roma-Udinese 3-0: 5′, 25′ rig. Veretout, 93′ Pedro

CLASSIFICA SERIE A:

Milan** 49 punti; Inter 47; Roma** 43; Juventus* 42; Lazio e Napoli* 40; Atalanta 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Genoa** 25; Udinese, Benevento**, Bologna** e Spezia** 24; Fiorentina 22; Torino** 17; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

*una gara in meno

** una gara in più