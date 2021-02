Serie A, Crotone-Sassuolo 1-2: De Zerbi sorride con Berardi e Caputo

Serie A, Crotone-Sassuolo 1-2: tornano alla vittoria gli emiliani con le reti di Berardi e Caputo, inutile il gol di Ounas per i calabresi

Nella gara domenicale della 18 della 22esima giornata di Serie A, successo esterno del Sassuolo che torna a vincere per la prima volta dal 6 gennaio, espugnando per 2-1 il campo del Crotone. Decidono le reti di Berardi e Caputo su rigore, inframezzate dal pareggio di Ounas.

Dopo un avvio di gara equilibrato, lievita il Sassuolo che passa al quarto d’ora con un sinistro di Berardi, che chiude sul primo palo beffando Cordaz. I padroni di casa però non si deprimono e mettono in difficoltà gli emiliani, trovando il pari con una grande azione personale di Ounas. Finale di tempo con botta e risposta continuo: Djuricic spreca, Consigli salva su Pedro Pereira poi subisce fallo causando l’annullamento del gol di Di Carmine. A inizio ripresa, Locatelli si guadagna un rigore realizzato in maniera impeccabile da Caputo. Anche stavolta, la squadra di Stroppa reagisce bene. Consigli bravo su Zanellato, poi osserva finire a lato un sinistro di Ounas e viene graziato da Pedro Pereira dopo un’altra grande percussione dell’algerino. Ma in ripartenza il Sassuolo fa paura e sfiora ripetutamente il tris, specie con Berardi. Il risultato finale tiene i neroverdi in corsa per un piazzamento europeo, resta all’ultimo posto il Crotone con la posizione di Stroppa ora fortemente a rischio.

CROTONE-SASSUOLO 1-2 – 14′ Berardi (S), 26′ Ounas (C), 49′ Caputo rig. (S)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 49 punti; Inter* 47; Roma 43; Juventus* 42; Lazio*, Napoli* e Atalanta 40; Sassuolo 34; Verona* e Sampdoria 30; Genoa 25; Udinese, Benevento, Bologna e Spezia 24; Fiorentina 22; Torino 17; Cagliari 15; Parma* 13; Crotone 12

*una gara in meno