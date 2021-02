L’Inter va in vantaggio con un rigore trasformato da Romelu Lukaku. I social si scatenano, discutendo sul presunto fallo di Hoedt su Lautaro Martinez che ha portato l’arbitro ad indicare il dischetto

Al 22esimo del primo tempo l’Inter ha trovato il vantaggio grazie a Lukaku che dal dischetto ha spiazzato Reina. Il rigore però ha fatto tanto discutere: Hoedt, che entra in scivolata su Lautaro Martinez, prende il pallone ma anche l’attaccante. Tanti i tifosi, anche non della Lazio, hanno contestato la scelta dell’arbitro Fabbri, che invece, non ha avuto alcun dubbio.

Il difensore olandese, che ha dovuto giocare per il forfait di Radu, è stato così il protagonista della serata. Il suo intervento farà discutere – siamo certi – anche nel post gara, così come la sua prestazione. L’ex Southampton è infatti autore di una prova davvero poco convincente e i social, anche in questo caso non lo perdonano.

Spero che Tare un giorno risponderà di questo scempio di nome Wesley Hoedt. #InterLazio — Valerio (@Valerrimo) February 14, 2021

La buona notizia è che Hoedt era diffidato — BOCCIA 2.0❄️🌹🤍💙 (@Il__Boccia) February 14, 2021

Quando #Hoedt gioca la #Lazio gioca in 10 contro 12 non c'è niente da fare #InterLazio — . (@e1020303010) February 14, 2021